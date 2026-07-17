Адвокат ответил, кто получит наследство умершей вдовы Маслякова

Приоритетным наследником имущества умершей режиссера программы КВН и вдовы телеведущего Александра Маслякова Светланы станет ее сын — ведущий Александр, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, процесс раздела собственности будет кардинально отличаться от стандартных семейных споров из-за масштабов нажитого состояния.

Я думаю, после смерти Масляковой будет работать огромный штат юристов семьи, потому что «Планета КВН» — это все-таки корпорация. Вариантов, как при делении имущества у обычных людей, не будет. Речь идет о большом количестве собственности. Я думаю, что заранее все было продумано при жизни: все, что нужно переведено на кого нужно. Либо все четко прописано в завещании. В принципе, наследник первой очереди — это сын Масляковой Александр. Но также есть известная внучка [телеведущая Таисия Маслякова]. Возможно, что на нее что-то уже перевели, либо предусмотрели ее права в завещании. Если же документ отсутствует, тогда сын Масляковой станет автоматически наследником первой очереди, — пояснил Бенхин.

Ранее сообщалось, что Маслякова умерла на 79-м году жизни. С 1993 года она занималась развитием КВН и участвовала в подготовке и отборе материалов для шоу.

Впоследствии юморист, телеведущий и актер Сергей Писаренко заявил, что Маслякова обладала невероятной харизмой. По его словам, все участники телевизионных юмористических игр КВН всегда почитали режиссера.