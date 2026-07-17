Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 16:31

Адвокат ответил, кто получит наследство умершей вдовы Маслякова

Адвокат Бенхин: приоритетным наследником имущества Масляковой станет ее сын

Сын Александра Маслякова телеведущий Александр Масляков-младший и вдова Светлана на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым, 2024 год Сын Александра Маслякова телеведущий Александр Масляков-младший и вдова Светлана на церемонии прощания с телеведущим Александром Масляковым, 2024 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Приоритетным наследником имущества умершей режиссера программы КВН и вдовы телеведущего Александра Маслякова Светланы станет ее сын — ведущий Александр, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, процесс раздела собственности будет кардинально отличаться от стандартных семейных споров из-за масштабов нажитого состояния.

Я думаю, после смерти Масляковой будет работать огромный штат юристов семьи, потому что «Планета КВН» — это все-таки корпорация. Вариантов, как при делении имущества у обычных людей, не будет. Речь идет о большом количестве собственности. Я думаю, что заранее все было продумано при жизни: все, что нужно переведено на кого нужно. Либо все четко прописано в завещании. В принципе, наследник первой очереди — это сын Масляковой Александр. Но также есть известная внучка [телеведущая Таисия Маслякова]. Возможно, что на нее что-то уже перевели, либо предусмотрели ее права в завещании. Если же документ отсутствует, тогда сын Масляковой станет автоматически наследником первой очереди, — пояснил Бенхин.

Ранее сообщалось, что Маслякова умерла на 79-м году жизни. С 1993 года она занималась развитием КВН и участвовала в подготовке и отборе материалов для шоу.

Впоследствии юморист, телеведущий и актер Сергей Писаренко заявил, что Маслякова обладала невероятной харизмой. По его словам, все участники телевизионных юмористических игр КВН всегда почитали режиссера.

Культура
КВН
Александр Масляков
смерти
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия выиграла эту войну»: предсказание о крахе Европы и США в 2027 году
Умер художник-постановщик «Гардемаринов III»
Политолог ответил, введет ли Трамп санкции против РФ ради дани памяти Грэму
Американист объяснил, зачем Вашингтону новые санкции против России
Бывший чиновник Минпромторга упал в обморок, когда его пришли арестовывать
Захарова раскрыла, кто на Украине обворовывает россиян и европейцев
В Совфеде указали ЕС, против кого на самом деле стоит вводить санкции
Названо число стран, с которыми МО РФ подпишет многолетние военные договоры
Арестовичу подготовили обвинение в России о призывах к терактам
В Минобороны раскрыли цель цифровой трансформации армии России
Захарова ответила на обвинения Запада в кибератаках
Минюст признал иноагентом Либертарианскую партию России
Ядовитый паук укусил девушку в автобусе до Казани
Лимиты украинских моргов, удары под Одессой: новости СВО к вечеру 17 июля
«Выстрел себе в ногу»: политолог оценил планы Черногории отменить безвиз с РФ
Сильные дожди, облачность и тепло до +23: погода в Москве в начале недели
Психотерапевт предупредила, чем опасно отсутствие отдыха
Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с четырьмя авто в Севастополе
Раскрыта причина смерти вдовы Александра Маслякова
В Минобороны рассказали о развитии поставок и использования БПЛА
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.