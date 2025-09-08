Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 12:30

Опубликовано фото памятника Маслякову на Новодевичьем кладбище

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Сегодня, 8 сентября, в 12:00 на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника бывшему ведущему юмористической передачи-игры «Клуб веселых и находчивых» Александру Маслякову. По словам корреспондента NEWS.ru, место было оцеплено охраной, там дежурят сотрудники Росгвардии. У могилы собрались родственники и знакомые Маслякова.

Масляков ушел из жизни 8 сентября 2024 года. Бессменному ведущему Клуба веселых и находчивых было 82 года. В пресс-службе КВН отметили, что Масляков был и навсегда останется легендой для всех участников КВН. Представители клуба добавили, что вклад артиста в развитие развлекательного телевидения России невозможно переоценить.

Ранее сообщалось, что сын покойного телеведущего за 2024 год заработал 1,6 млрд рублей на производстве телепрограммы КВН. После смерти отца Александр Масляков — младший стал единственным владельцем компании «АМИК». Также наследник ведущего владеет еще четырьмя компаниями, связанными с брендом КВН: ООО «ПЛАНЕТА», ООО «КВН КАФЕ», ООО «КВН СУВЕНИР» и ООО «КВН ПРОДАКШН».

Александр Масляков
памятники
Новодевичье кладбище
фотографии
