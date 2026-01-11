Атака США на Венесуэлу
Бойцам ВСУ предрекли массовое дезертирство под Сумами

Подполковник запаса Иванников: ВСУ покинут позиции под Сумами из-за проблем

Украинские бойцы начнут активно бросать позиции на Сумском направлении на фоне отсутствия ротации, сообщил кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, которые приводит aif.ru, по большей части массовое дезертирство наблюдается из-за отсутствия денежного довольствия и смены личного состава на боевых позициях, а также плохого питания.

На этом основании можно говорить о том, что боевики ВСУ будут оставлять позиции и уходить по домам, – отметил он.

Ранее сообщалось, что большие потери вынудили командование ВСУ выводить из Сумской области расчеты 411-го полка беспилотных систем, напавшие до этого на Курскую область. По словам источника, на вооружении солдат были дроны «Вампир» («Баба-яга») и «Дартс».

До этого стало известно, что подразделения группировки «Запад» оперативно выявляют и ликвидируют попытки ВСУ создать резервы для контратак на Купянском направлении. Согласно сведениям Минобороны РФ, операторы БПЛА сократили время между обнаружением цели и ее поражением до нескольких секунд, повысив эффективность ударов.

