06 января 2026 в 18:26

Бойцы «Запада» успешно сорвали планы ВСУ под Купянском

МО: ВС России не оставили ВСУ шансов на контратаки под Купянском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подразделения группировки «Запад» оперативно выявляют и ликвидируют попытки ВС создать резервы для контратак на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. Операторы БПЛА сократили время между обнаружением цели и ее поражением до нескольких секунд, повысив эффективность ударов, передает ТАСС.

Несмотря на продолжающиеся попытки противника накопить необходимое количество огневых средств для поддержки контратак штурмовых групп, они оперативно обнаруживаются и уничтожаются расчетами ударных БПЛА, — говорится в публикации.

Утром 6 января начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что российские войска за сутки успешно отразили две попытки прорыва ВСУ в направлении Купянска. Боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Пономаревка и Благодатовка.

Тем временем член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ответить баллистической ракетой «Орешник» или крылатой ракетой «Буревестник» на удар ВСУ по Центру для талантливых детей и творческой молодежи в Херсонской области. Он подчеркнул, что действующий глава Украины Владимир Зеленский уже давно использует террористические методы.

