Обстрелявшей дом Рианны женщине предъявили обвинение

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила обвинение в покушении на убийство 35-летней Иванне Ортис, которая 9 марта обстреляла дом певицы Рианны в Лос-Анджелесе из винтовки AR-15, сообщает телеканал ABC. Женщине инкриминируют еще более десятка преступных эпизодов.

По информации источника, она несколько раз попала в стену дома, где в тот момент находилась знаменитость. В результате инцидента обошлось без пострадавших, жизни Рианны ничего не угрожает. Ортис вела огонь из автомобиля Tesla.

Как пишет издание New York Post, подозреваемая была одержима певицей и публиковала в социальных сетях оскорбительные посты в адрес звезды. Мотивы преступления пока официально не раскрываются.

Ранее появилась информация, что торжественное открытие ресторана Marathon Burger в Лонг-Бич, связанного с наследием погибшего рэпера Nipsey Hussle, завершилось стрельбой. Инцидент произошел 1 марта, когда на церемонию собралась многочисленная толпа, а перерезать ленту приехал рэпер Snoop Dogg. Артист не только принял участие в открытии, но и собственноручно готовил бургеры для поклонников.