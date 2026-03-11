«Я изменял, но не насиловал»: Вайнштейн впервые заговорил из тюрьмы

Кинопродюсер Харви Вайнштейн дал первое интервью из тюрьмы, в котором попытался опровергнуть обвинения в сексуальном насилии, сообщает Hollywood Reporter. В беседе с журналистом Маэром Рошаном он заявил, что не делал того, за что оказался за решеткой, признав при этом аморальность своих поступков.

Я изменял обеим женам. Это аморально. Но я никого не насиловал <...> Я знаю, что могу быть пугающим и трудным. Но до сексуального насилия это не дотягивает. Чрезмерный флирт, нелепые ситуации. Плохое и глупое поведение. Да. Но я никого не принуждал, — сказал он.

Продюсер подтвердил, что заставлял женщин подписывать соглашения о неразглашении и нанимал частных детективов для слежки за ними. По его версии, эти меры были направлены на то, чтобы скрыть измены от супруги, а не преступления. При этом он признал наличие «дисбаланса власти» в отношениях с предполагаемыми жертвами.

В феврале 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы по делу десятков женщин, заявивших о домогательствах. В прошлом году этот приговор отменили из-за процессуальных ошибок, однако продюсер остается под стражей, поскольку до этого его осудили еще на 16 лет по другому эпизоду насилия.

