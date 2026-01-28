Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:57

Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд

Суд Лос-Анджелеса возобновил дело о сексуальном насилии против Мэрилина Мэнсона

Мэрилин Мэнсон Мэрилин Мэнсон Фото: Antonio Nava/Keystone Press Agency/Global Look Press
Суд Лос-Анджелеса возобновил производство по иску к музыканту Мэрилину Мэнсону, обвиняемому в сексуальном насилии, сообщает The Guardian. Ранее данный иск, поданный его бывшей помощницей в 2021 году, был отклонен по причине истечения срока давности.

Отмечается, что судья постановил вернуть дело для дальнейшего рассмотрения, повторно изучив материалы. В своем заявлении истец утверждает, что подверглась насилию в период работы на музыканта.

Бывшая сотрудница также заявляет, что Мэнсон открыто рассказывал о случаях изнасилования женщин в прошлом. По ее словам, артист демонстрировал видеозаписи, на которых было зафиксировано насилие. Адвокаты музыканта, со своей стороны, продолжают категорически отвергать все предъявленные обвинения, настаивая на их ложности.

Ранее издание Times of India со ссылкой на местную полицию сообщало, что известного индийского актера Надима Кхана арестовали в Мумбаи по обвинению в сексуальном насилии. Поводом для задержания стало заявление 41-летней домработницы, которую он, по ее словам, насиловал на протяжении 10 лет.

