Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд

Суд Лос-Анджелеса возобновил производство по иску к музыканту Мэрилину Мэнсону, обвиняемому в сексуальном насилии, сообщает The Guardian. Ранее данный иск, поданный его бывшей помощницей в 2021 году, был отклонен по причине истечения срока давности.

Отмечается, что судья постановил вернуть дело для дальнейшего рассмотрения, повторно изучив материалы. В своем заявлении истец утверждает, что подверглась насилию в период работы на музыканта.

Бывшая сотрудница также заявляет, что Мэнсон открыто рассказывал о случаях изнасилования женщин в прошлом. По ее словам, артист демонстрировал видеозаписи, на которых было зафиксировано насилие. Адвокаты музыканта, со своей стороны, продолжают категорически отвергать все предъявленные обвинения, настаивая на их ложности.

