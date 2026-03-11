«Проблемы Европы»: в России призвали наказать ЕС после атаки ВСУ на газовоз Эксперт Андрианов призвал Россию уйти с газового рынка Европы раньше срока

России нужно досрочно уйти с рынка Европы после нападения ВСУ на российский газовоз в Средиземном море, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов в беседе с ИС «Вести». По его словам, сегодня российская газовая отрасль переориентируется на другие рынки, прежде всего на Китай, где обсуждают строительство нового трубопровода.

Если сейчас возникают такие риски, если такое отношение со стороны Европы, ну давайте мы сделаем это раньше. В принципе, для нас это ничего не решает, это будут уже проблемы Европы, а не наши проблемы, — сказал он.

Эксперт напомнил, что у России осталось два канала поставок газа на Запад — трубопроводный через Турцию («Турецкий» и «Балканский» потоки) и СПГ. Атака на газовоз ставит под удар один из них.

Он не перекрывается, он находится под повышенными рисками теперь, под угрозой очередных ударов, поскольку, если был один удар, не исключено, что будут и попытки повторных атак на российские газовозы, — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями, включая атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз», наносят ущерб прежде всего Европе, «кусая руку, которая их кормит». Глава государства подчеркнул, что такие действия усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках.