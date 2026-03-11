Олимпиада и Паралимпиада — 2026
В РСТ придумали, как спасать застрявших за границей россиян

В РСТ предложили создать единый фонд для вывоза туристов из-за рубежа

Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов аэропорта Толмачево в Новосибирске. Первый вывозной рейс из Объединенных Арабских Эмиратов S7 5786 Дубай — Новосибирск приземлился в аэропорту Толмачево Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов аэропорта Толмачево в Новосибирске. Первый вывозной рейс из Объединенных Арабских Эмиратов S7 5786 Дубай — Новосибирск приземлился в аэропорту Толмачево Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил реформировать систему финансовых гарантий, создав единый фонд для оперативного вывоза туристов, застрявших за рубежом, сообщил президент объединения Илья Уманский на выставке MIIT. Пополнять его предлагается взносами с каждого путешественника — как организованного, так и самостоятельного, передает РИА Новости.

Мы выступаем за то, чтобы этот механизм реформировать, чтобы у нас появился общий фонд, не фонды персональные, а общий фонд в руках Минэкономразвития, который наполнялся бы по копеечке с каждого туриста, независимо от того, каким образом он туда отправился, — сказал Уманский.

По его словам, нынешняя система с фондами персональной ответственности туроператоров показала ограниченность в кризисных ситуациях. Президент РСТ отметил, что она не помогает самостоятельным туристам и тем, кто покупает только наземное обслуживание без перевозки.

Ранее директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что вывезти всех российских туристов из стран Ближнего Востока планируется до 15 марта. По ее словам, в зоне конфликта остается несколько тысяч россиян. Известно, что в момент начала операции США и Израиля в Иране их число оценивалось примерно в 50 тыс. человек.

