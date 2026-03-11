Суд Болгарии одобрил выдачу россиянина властям США

Апелляционный суд Болгарии окончательно одобрил экстрадицию гражданина России Олега Ольшанского в Соединенные Штаты, передает ТАСС. Мужчина был арестован по ордеру Вашингтона болгарскими властями в октябре 2025 года в софийском аэропорту.

Решение об экстрадиции 54-летнего гражданина России подтверждено апелляционной инстанцией и является окончательным, — сообщили агентству в консульском отделе посольства РФ в Болгарии.

Ранее в Болгарии задержали двух россиян по запросу США для последующей экстрадиции. Представители российских консульств навещали задержанных в следственном изоляторе Софии и способствовали улучшению условий их содержания. Жалоб на состояние здоровья Ольшанского и Ивина не поступало.

До этого Совет Федерации утвердил законодательные поправки, вводящие запрет на экстрадицию иностранцев, служащих в российской армии по контракту. Согласно документу, такие лица не могут быть переданы другим государствам для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение вынесенного приговора.