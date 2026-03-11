Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 21:45

Посол Израиля раскрыл, как Россия может помочь Ближнему Востоку

Посол Израиля: Россия может повлиять на страны Персидского залива

Одед Йосеф Одед Йосеф Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия может использовать свое влияние на страны Персидского залива для урегулирования конфликта, заявил посол Израиля в Москве Одед Йосеф в интервью РБК. По его словам, РФ способна сдерживать «разрушительную деятельность» Ирана.

Россия — очень важный глобальный игрок. У нее значительное влияние на ряд стран региона. Я надеюсь и верю, что Москва использует это влияние, чтобы сдерживать разрушительную деятельность нынешнего иранского режима, — сказал дипломат.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с американо-израильской агрессией против Тегерана. Глава РФ подтвердил позицию страны в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди, стороны обсудили пути выхода из кризиса вокруг Ирана. Дипломаты выразили глубокую озабоченность вооруженной конфронтацией и подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня.

Россия
Иран
Ближний Восток
конфликты
Израиль
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние мужчины, пострадавшего при обстреле Брянска
Русские идут! Триумф России на Паралимпиаде — что не так с бойкотом Запада
Посол Израиля раскрыл, как Россия может помочь Ближнему Востоку
«След Эпштейна» нашли в Виндзорском замке и поместье Сандрингем
Суд Болгарии одобрил выдачу россиянина властям США
МИД России назвал страны Ближнего Востока, куда не стоит ехать
Трамп попытался натравить НАТО на Испанию
В России стартовал языковой проект, который изменит мышление в мире
Гладков сообщил о пострадавших при атаках ВСУ по Белгородской области
Средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ под Воронежем
Зеленский заложил на «восстановление» трубопровода «Дружба» не один месяц
В Москве под колесами поезда погибли четыре человека
В РСТ придумали, как спасать застрявших за границей россиян
Иран жестко ответил США, юбилей Зацепина, признания Карлсона: что дальше
Изнасилованную девушку обезглавили и повесили на дереве после йога-тура
В Запорожской области сообщили о новой трагедии на фоне атаки ВСУ
В АТОР сообщили о наказании для отелей в Дубае, обидевших россиян
Лидеры G7 приняли решение по санкциям против РФ на фоне кризиса с нефтью
«Убиться об Иран»: востоковед раскрыл просчет Трампа на Ближнем Востоке
ПВО уничтожила более пяти десятков дронов за шесть часов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.