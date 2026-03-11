Посол Израиля раскрыл, как Россия может помочь Ближнему Востоку Посол Израиля: Россия может повлиять на страны Персидского залива

Россия может использовать свое влияние на страны Персидского залива для урегулирования конфликта, заявил посол Израиля в Москве Одед Йосеф в интервью РБК. По его словам, РФ способна сдерживать «разрушительную деятельность» Ирана.

Россия — очень важный глобальный игрок. У нее значительное влияние на ряд стран региона. Я надеюсь и верю, что Москва использует это влияние, чтобы сдерживать разрушительную деятельность нынешнего иранского режима, — сказал дипломат.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Собеседники обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с американо-израильской агрессией против Тегерана. Глава РФ подтвердил позицию страны в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также провел телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом Аль-Бусаиди, стороны обсудили пути выхода из кризиса вокруг Ирана. Дипломаты выразили глубокую озабоченность вооруженной конфронтацией и подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения огня.