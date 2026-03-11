Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 21:14

Средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ под Воронежем

Гусев: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Воронежской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два дрона Вооруженных сил Украины над одним из районов Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Как уточнил политик, пострадавших и разрушений, предварительно, зафиксировано не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Дежурными силами ПВО в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал Гусев.

Ранее два сотрудника администрации Васильевского муниципального округа в Запорожской области погибли после атаки ВСУ на автомобиль, информировала глава округа Наталья Романиченко. У одного из них осталась дочь — скоро ей исполнится год.

До этого жителей многоквартирного дома в Анапе эвакуировали после попадания в него фрагментов БПЛА, передавала глава города-курорта Светлана Маслова. Она уточнила, что это необходимо на время проведения оперативно-следственных мероприятий.

