11 марта 2026 в 16:22

Жителей многоэтажки в Анапе эвакуировали после удара БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жителей многоквартирного дома в Анапе эвакуировали после попадания в него фрагментов БПЛА, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в Telegram-канале. Она уточнила, что это необходимо на время проведения оперативно-следственных мероприятий.

Часть обломков попала в одну квартиру, повредив остекление. <…> Произведено оцепление участка, проводятся оперативно-следственные мероприятия. На это время жителей эвакуировали на безопасное расстояние, — говорится в ее заявлении.

Она уточнила, что люди смогут вернуться в свои квартиры сразу после завершения обследования дома. Мэр призвала жителей сохранять спокойствие и предупредила о запрете на публикацию фотографий и видеозаписей работы экстренных служб по борьбе с БПЛА. При обнаружении обломков беспилотников она посоветовала обращаться по номеру «112».

Незадолго до этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал, что в городе работает система противовоздушной обороны, которая отражает атаку беспилотных летательных аппаратов. Все экстренные службы переведены в режим максимальной готовности, их работу координирует городской оперативный штаб.

Анапа
атаки
БПЛА
эвакуации
