Сотрудники полиции и МЧС РФ у здания, поврежденного в результате ракетного удара ВСУ по Брянску

В Брянске выросло число погибших при ракетной атаке ВСУ Богомаз: число погибших в Брянске из-за атаки ВСУ выросло до семи человек

Число погибших при ракетной атаке ВСУ на Брянск выросло до семи человек, заявил губернатор региона Александр Богомаз в эфире программы «Соловьев Live». По его словам, ранены 42 мирных жителя.

Сегодня у нас семь человек погибших, 42 человека — раненые, — сказал Богомаз.

Ранее в пресс-службе МИД РФ заявили, что молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что преступления Киева направлены на срыв переговорного процесса по урегулированию конфликта. Он назвал украинского президента Владимира Зеленского диктатором.

При этом депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выразил мнение, что удар, нанесенный ВСУ по Брянску, представляет собой акт терроризма, направленный против мирных жителей РФ. Он считает, что таким образом Киев пытается запугать россиян.