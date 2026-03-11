Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:24

Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией

Алиев: Баку и Ереван достигли долгосрочного мира благодаря политической воле

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: president.az
Баку и Ереван смогли установить прочный долгосрочный мир, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления с президентом Совета Европейского союза Антониу Коштой. По его словам, которые передает Report.az, достигнутые договоренности реализуются на практике благодаря политической воле сторон.

Мы уже живем в условиях долгосрочного мира. За последние семь месяцев мы начали поставлять нефтепродукты в Армению. Мы сняли все ограничения на транзит грузов из других стран в Армению через нашу территорию. Это еще раз демонстрирует нашу сильную политическую волю, — сказал он.

Алиев особо отметил значимость документов, подписанных между Баку и Ереваном в Вашингтоне, заявив, что мир заключен навсегда. Он обратил внимание на стремительность процесса примирения: от последнего кровопролитного столкновения в сентябре 2023 года до мира в августе 2025 года.

Нет ничего лучше мира. Только пережившие войну по-настоящему понимают его ценность. Поэтому, думаю, для таких стран, как наши, важно признать мир друг с другом, — подчеркнул Алиев.

Глава государства также указал на позитивный эффект урегулирования для всего региона. Достижение мирного соглашения открывает новые перспективы для расширения Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора). Алиев подчеркнул важность сотрудничества с европейскими странами в вопросах транзита и связанности, выразив оптимизм относительно будущих возможностей.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев выразили готовность развивать сотрудничество в различных сферах по принципу стратегического партнерства и союзничества. В ходе телефонного разговора 11 марта лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

