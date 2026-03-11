Экономист назвал причины возможного ослабления санкций против России

Президент США Дональд Трамп намерен ослабить санкционное давление на Россию в связи с резким ростом стоимости углеводородов, предположил в беседе с NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин. По мнению эксперта, действия главы Белого дома продиктованы желанием «сделать хорошую мину в плохой игре».

Резкий рост цен на мировом рынке нефти и газа вызван войной на Ближнем Востоке. В частности, на это повлияли удары по нефтяным и газовым терминалам, танкерам, а также перекрытие Ормузского пролива. Это увеличило страховые риски и привело к росту внутренних цен не только у союзников США, но и на внутреннем рынке Штатов. Это вызывает опасения у администрации Трампа, потому что может привести к росту недовольства среди потребителей и к снижению популярности к промежуточным выборам, в Конгрессе США, — пояснил Зайнуллин.

Второй причиной возможного смягчения санкционной риторики эксперт назвал стремление Вашингтона «сделать хорошую мину в плохой игре». В качестве примера Зайнуллин привел ситуацию с Индией, которой США фактически разрешили закупать российскую нефть. По словам эксперта, Нью-Дели и раньше игнорировал американские запреты, активно приобретая российское сырье, а Вашингтон, столкнувшись с рыночными реалиями, вынужден де-факто признать сложившийся порядок вещей, отступая от ограничений, как только их соблюдение становится невыгодным.

С другой стороны, это не означает кардинального изменения курса, считает Зайнуллин. Соединенные Штаты в любой момент могут ввести новые ограничения под любым надуманным предлогом, тем более что они уже давно не связывают свои действия нормами международного права, добавил он.

Ранее нефтяной аналитик, член Валдайского клуба Олжас Байдильдинов заявил, что цены на нефть снизились. При этом он отметил, что в сравнении с февралем стоимость оказалась выше. По словам эксперта, фиксинга свыше $100 (7,9 тыс. рублей) за баррель за это время не наблюдалось.