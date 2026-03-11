Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 18:33

Кэти Перри проиграла жительнице Австралии в 17-летнем суде

Кэти Перри проиграла суд тезке-дизайнеру из Австралии по торговой марке

Фото: Alessio Marini/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская исполнительница Кэти Перри (настоящее имя — Кэтерин Хадсон) проиграла в суде тезке-дизайнеру из Австралии, сообщило издание The Age. Отмечается, что стороны на протяжении 17 лет спорили из-за торговой марки Katie Perry.

Известно, что австралийка Кэти Тейлор (в девичестве Перри) создала одноименный бренд дизайнерской одежды и аксессуаров. В 2009 году менеджеры певицы потребовали от нее прекратить использовать имя для брендирования своих товаров.

По решению суда, поп-звезда должна возместить Тейлор расходы — их размер определит суд. Австралийские эксперты заявили, что прецедент укрепит защиту интеллектуальных прав австралийцев в спорах с международными знаменитостями.

Ранее Перри вступила в многолетнюю судебную тяжбу из-за дома в Монтесито, требуя с бывшего владельца компенсацию в размере $5 млн (393 млн рублей). По данным источника, Перри потратилась на ремонт особняка и аренду другой недвижимости, но после ветеран-инвалид попытался расторгнуть сделку. Согласно материалам дела, продавший Перри особняк ветеран страдал заболеванием головного мозга и перенес серьезную операцию за неделю до подписания договора.

Кэти Перри
суды
США
Австралия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС
В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.