Кэти Перри проиграла жительнице Австралии в 17-летнем суде Кэти Перри проиграла суд тезке-дизайнеру из Австралии по торговой марке

Американская исполнительница Кэти Перри (настоящее имя — Кэтерин Хадсон) проиграла в суде тезке-дизайнеру из Австралии, сообщило издание The Age. Отмечается, что стороны на протяжении 17 лет спорили из-за торговой марки Katie Perry.

Известно, что австралийка Кэти Тейлор (в девичестве Перри) создала одноименный бренд дизайнерской одежды и аксессуаров. В 2009 году менеджеры певицы потребовали от нее прекратить использовать имя для брендирования своих товаров.

По решению суда, поп-звезда должна возместить Тейлор расходы — их размер определит суд. Австралийские эксперты заявили, что прецедент укрепит защиту интеллектуальных прав австралийцев в спорах с международными знаменитостями.

Ранее Перри вступила в многолетнюю судебную тяжбу из-за дома в Монтесито, требуя с бывшего владельца компенсацию в размере $5 млн (393 млн рублей). По данным источника, Перри потратилась на ремонт особняка и аренду другой недвижимости, но после ветеран-инвалид попытался расторгнуть сделку. Согласно материалам дела, продавший Перри особняк ветеран страдал заболеванием головного мозга и перенес серьезную операцию за неделю до подписания договора.