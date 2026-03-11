Мишустин принял решение о кадровых перестановках в ФАС Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Цыганова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замглавы ФАС России Андрея Цыганова, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Решение принято из-за выхода экс-руководителя Службы на пенсию.

Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что новым уполномоченным по правам человека может стать председатель депутат Госдумы Яна Лантратова. В этом случае она сменит на посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия заканчиваются в апреле.

Также президент РФ Владимир Путин назначил послом в Польше Георгия Михно. Он является российским дипломатом с рангом чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, который был присвоен ему 29 июня 2018 года.

До этого Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции. Дипломат освободил пост замглавы МИД. Вершинин с 1976 года работал как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных представительствах, среди которых такие страны, как Марокко, Алжир, Тунис.