Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 19:32

Мишустин принял решение о кадровых перестановках в ФАС

Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Цыганова

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замглавы ФАС России Андрея Цыганова, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Решение принято из-за выхода экс-руководителя Службы на пенсию.

Освободить Цыганова Андрея Геннадьевича от должности заместителя руководителя ФАС России в связи с выходом на пенсию, — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что новым уполномоченным по правам человека может стать председатель депутат Госдумы Яна Лантратова. В этом случае она сменит на посту Татьяну Москалькову, чьи полномочия заканчиваются в апреле.

Также президент РФ Владимир Путин назначил послом в Польше Георгия Михно. Он является российским дипломатом с рангом чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, который был присвоен ему 29 июня 2018 года.

До этого Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции. Дипломат освободил пост замглавы МИД. Вершинин с 1976 года работал как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных представительствах, среди которых такие страны, как Марокко, Алжир, Тунис.

Михаил Мишустин
ФАС
отставки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидеры G7 приняли важное решение по антироссийским санкциям
«Убиться об Иран»: востоковед раскрыл просчет Трампа на Ближнем Востоке
ПВО уничтожила более пяти десятков дронов за шесть часов
Галицкого и его фонд призвали признать экстремистским объединением
Трамп похвалил США за мощнейшую атаку на Иран
Легенду российского цирка нашли мертвым в квартире
Стало известно о новой встрече Дмитриева во Флориде
Двух участников массовой драки в ярославском ТЦ отправили под стражу
Востоковед раскрыл самый страшный сценарий для США в войне с Ираном
«Приехали какие-то люди»: Зеленский о венгерской делегации на Украине
Политолог объяснил, каким должен быть ответ России на удар ВСУ по Брянску
Врачи выходили шестимесячную девочку весом меньше полукилограмма
Трамп ответил на обвинения в ракетном ударе по школе в Иране
«Давно существовали»: Андрианов об атаке на российский газовоз
Россиянин бесследно исчез в Таиланде после ссоры с девушкой
«У меня много друзей»: как живет Долина после потери квартиры, здорова ли
Востоковед обрисовал перспективы Трампа в случае вторжения в Иран
«Проблемы Европы»: в России призвали наказать ЕС после атаки ВСУ на газовоз
Отрицавших существование России мать и сына признали террористами
Франция забила тревогу из-за ситуации в Ливане
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.