20 февраля 2026 в 10:21

Послом в Турции назначили дипломатического «тяжеловеса» по Ближнему Востоку

Замглавы МИД Вершинина назначили новым послом России в Турции

Сергей Вершинин Сергей Вершинин Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Вершинина послом России в Турции, следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Дипломат освободил пост замглавы МИД.

Назначить Вершинина Сергея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике, — сказано в документе.

Вершинин с 1976 года работал как в центральном аппарате МИД, так и в зарубежных представительствах, среди которых такие страны, как Марокко, Алжир, Тунис. Он награжден рядом государственных наград, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также медалью Минобороны «За вклад в укрепление обороны».

Ранее Путин назначил дипломата Дмитрия Полянского новым постпредом РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он представляет страну в штаб-квартире организации в Вене. Прежде он занимал должность первого заместителя постоянного представителя России при ООН.

В МИД до этого сообщили, что новым послом по особым поручениям по обеспечению российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) назначили Андрея Белоусова. Он занимал пост заместителя постпреда при отделении ООН.

Сергей Вершинин
МИД
Владимир Путин
указы
назначения
послы
Турция
