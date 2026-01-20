В МИД России отреагировали на приглашение Москвы в Совет мира

В МИД России отреагировали на приглашение Москвы в Совет мира Вершинин: необходимо внимательно изучить предложение США по Совету мира

Необходимо внимательно изучить предложение США по Совету мира, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Он обратил внимание на то, что организация, в которую Вашингтон также пригласил Москву, будет решать задачи, связанные не только с сектором Газа, но и другими международными конфликтами, передает корреспондент NEWS.ru.

По задачам, которые обозначены в уставе, эти задачи выходят за рамки одного региона, они имеют в виду урегулирование каких-то конфликтных ситуаций. В любом случае необходимо все это внимательно рассматривать, — сказал Вершинин.

Ранее стало известно, что премьер-министру Армении Николаю Пашиняну было направлено предложение присоединиться к Совету мира по Газе. Это предложение поступило от президента США Дональда Трампа.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение присоединиться к международному Совету мира по Газе. Он отметил, что Москва изучает детали и рассчитывает на контакты с США для уточнения всех обстоятельств.