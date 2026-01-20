Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 11:49

Трамп позвал Пашиняна в Совет мира

Трамп предложил Пашиняну войти в Совет мира в качестве учредительного члена

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну было направлено предложение присоединиться к Совету мира по Газе, сообщила официальный представитель главы кабмина Назели Багдасарян в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Это предложение поступило от президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира, — написала Багдасарян.

Позже стало известно, что премьер-министр Армении принял это предложение. По словам Багдасарян, политик подтвердил приверженность Еревана к миру.

Премьер-министр Пашинян с радостью и ответственностью принял предложение, подтвердив приверженность Армении содействию миру, — подчеркнула Багдасарян.

Ранее президент США направил приглашение премьер-министру Японии Санаэ Такаити принять участие в Совете мира, который займется урегулированием ситуации в секторе Газа. Решение о том, примет ли японская сторона это приглашение, пока не было объявлено. Сам Трамп планирует возглавить данный международный орган. Он был создан на основе договоренностей между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Основная задача Совета будет заключаться в том, чтобы взять на себя управление сектором Газа.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин также получил приглашение присоединиться к международному Совету мира по Газе. По словам Пескова, российская сторона сейчас изучает детали этого предложения. Также Россия рассчитывает на контакты с Соединенными Штатами, чтобы уточнить все обстоятельства.

