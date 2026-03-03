Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:55

Трамп отказался от скучных пресс-конференций по просьбе союзников

Politico: Трамп решил больше не проводить пресс-конференции в Овальном кабинете

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп принял решение больше не проводить напряженные пресс-конференции в Овальном кабинете, сообщает Politico. По информации издания, об этом его попросили иностранные лидеры, которым наскучили подобные «шоу».

Издание добавило, что союзники США считали происходящее похожим на допросы. При этом самому Трампу тоже наскучила подобная рутина.

Как пишут авторы, иностранные лидеры тщательно готовились к таким пресс-конференциям, рассматривая это как «плату» за приглашение в Белый дом. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер привез в Вашингтон письмо от короля Карла III, чтобы разрядить обстановку.

Ранее сообщалось, что Трамп, позиционировавший себя как «антивоенный кандидат», установил рекорд по количеству военных операций. При его президентстве Соединенные Штаты нанесли удары по семи государствам, три из которых — Иран, Нигерия и Венесуэла — прежде никогда не были целями американских военных.

Также военный эксперт Андрей Марочко заявил, что новые витки напряженности в отношениях с Ираном способны спровоцировать серьезные внутриполитические последствия для Трампа, вплоть до запуска процедуры импичмента. По его словам, текущая ситуация вызывает беспокойство даже внутри самих США.

Дональд Трамп
пресс-конференции
лидеры
США
