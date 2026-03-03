Стало известно об освобождении населенного пункта в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Веселянка, сообщили в Министерстве обороны РФ. Он находится на территории Запорожской области — в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, бойцы ВС РФ установили контроль над еще одним населенным пунктом в Сумской области. По данным военного ведомства, речь идет о селе Бобылевка.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Дробышево в Донецкой Народной Республике подразделениями российской армии. В ведомстве уточнили, что зачистку проводили военнослужащие Западной группировки войск.

До этого в министерстве заявили об освобождении населенного пункта Круглое в Харьковской области силами группировки «Север». По данным ведомства, бойцы 69-й мотострелковой дивизии выбили украинских военных из села, после чего провели зачистку построек. Уничтожение живой силы противника и подавление его огневых средств вели операторы дронов и артиллеристы.