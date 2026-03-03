Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 12:07

Стало известно об освобождении населенного пункта в Запорожской области

ВС России освободили населенный пункт Веселянка в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска освободили населенный пункт Веселянка, сообщили в Министерстве обороны РФ. Он находится на территории Запорожской области — в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Веселянка Запорожской области, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, бойцы ВС РФ установили контроль над еще одним населенным пунктом в Сумской области. По данным военного ведомства, речь идет о селе Бобылевка.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Дробышево в Донецкой Народной Республике подразделениями российской армии. В ведомстве уточнили, что зачистку проводили военнослужащие Западной группировки войск.

До этого в министерстве заявили об освобождении населенного пункта Круглое в Харьковской области силами группировки «Север». По данным ведомства, бойцы 69-й мотострелковой дивизии выбили украинских военных из села, после чего провели зачистку построек. Уничтожение живой силы противника и подавление его огневых средств вели операторы дронов и артиллеристы.

Минобороны РФ
Запорожская область
СВО
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесмены «обивают пороги» ФАС из-за цен на картофель
В МИД оценили вероятность введения санкций ООН против США из-за Ирана
Израиль закрыл генконсульство в Петербурге
Певица Паршута рассказала, готова ли к серьезным отношениям
МАГАТЭ подтвердило повреждение ядерного объекта в Иране
Врач предупредил, кому опасно пить газированную воду
В Госдуме оценили идею введения устного экзамена по истории перед ОГЭ
«Есть подтверждения»: Лавров высказался о ядерном оружии Ирана
Цены на нефть подскочили на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Звезда «Уральских пельменей» застряла на курорте из-за «золотых» билетов
МВФ аккуратно намекнул на кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке
БПЛА ударили по топливным резервуарам в Омане
Почему не работает Telegram сегодня, 3 марта: замедление, когда заблокируют
Венгрия обвинила Украину в срыве транзита нефти из-за политики
Раскрыто, добьется ли россиянка извинений после скандала в аэропорту Турции
Ведущий дело российского археолога польский судья принял внезапное решение
«Начало конца»: эксперт заявил, что война в Иране опаснее ядерной
Юрист рассказал, как изменился статус криптовалюты в России
Удары Ирана и Израиля: новости 3 марта, потери США, похороны школьниц
Минобороны России подтвердило освобождение Бобылевки в Сумской области
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.