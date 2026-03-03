В Москве арестовали главу переданной государству ж/д компании Гендиректора «Вектор Рейл» арестовали по делу о мошенничестве

Генерального директора «Вектор Рейл» Александра Коновалова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), передает РБК. Уточняется, что он является владельцем переданного государству железнодорожного оператора.

Мужчина стал фигурантом по уголовному делу о хищении активов оператора по перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов «СГ-Транс» вместе с его гендиректором Сергеем Чекановым. Коновалов был задержан вечером 26 февраля. Уже 28 февраля его отправили под арест сроком на два месяца.

Задержанию предшествовали обыски в офисах «СГ-Транса» и длительная проверка. Коновалов возглавил «Вектор Рейл» в мае 2025 года. Прежде он руководил компанией «Кардиоэлектроника», входящей в «Ростех». По данным СПАРК, у него есть доли в двух коммерческих организациях.

Ранее стало известно, что суд заключил под стражу до 15 апреля 2026 года генерального директора компании «Виту проект» Сергея Архипова. Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств у Росгвардии в размере 83,7 млн рублей.