Крупнейшая в мире компания-перевозчик бросила Ормузский пролив

Датская компания Maersk, один из мировых лидеров в области контейнерных перевозок, объявила о приостановке всех операций в Ормузском проливе, передает американский телеканал CNN. Решение принято в связи с разгоревшимся конфликтом на Ближнем Востоке и иранской блокаде судоходной линии.

Мы приостанавливаем все судоходство в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления. В результате рейсы в порты Персидского залива могут быть задержаны, маршрут может быть изменен, а расписание скорректировано, — говорится в сообщении.

Ранее атаке в Ормузском проливе подверглись нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов MKD Vyom в районе побережья Омана и судно Skylight под флагом Палау. Из-за этого в районе Ормузского пролива скопились нефтяные танкеры — более 150 судов ожидали входа из‑за приостановки движения.

Позже еще одно судно попало под обстрел недалеко от пролива, у побережья ОАЭ. Его атаковали в 17 морских милях к северо-западу от порта Мина Сакр. По предварительной информации, был запущен неизвестный снаряд. После его попадания в корпус корабля произошел пожар, который удалось потушить.