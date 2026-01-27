Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:59

Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море

Посол Абилов: Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтийском море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Эстония пытается ограничить судоходство России в Балтийском море, заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов. По его словам, которые передает РИА Новости, согласно конвенции ООН, это недопустимое поведение, также, как и применять силу против моряков.

Очевидно, принятием подобных законов в Эстонии пытаются ограничить свободу судоходства, причем не только для России, но и для всех иных государств, которые сохраняют взаимовыгодные экономические связи с нашей страной, — заявил Абилов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон мечтает вернуться к «допетровским временам». Таким образом он оценил слова политика, что Балтийское море принадлежит Швеции и прибалтийским странам.

Позже в Британии заявили что Балтийское море все больше становится ключевым пространством, на котором в будущем может разразиться битва России и НАТО. В этом регионе сконцентрировано большое количество энергетических и телекоммуникационных объектов.

