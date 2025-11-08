Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 21:12

«Зарвался»: в Совфеде оценили слова премьера Швеции о Балтике

Сенатор Карасин: премьер Швеции мечтает вернуться к допетровским временам

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон мечтает вернуться к «допетровским временам», заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале. Таким образом он оценил слова политика, что Балтийское море принадлежит Швеции и прибалтийским странам.

Шведский премьер явно зарвался и мечтает вернуть ситуацию к допетровским временам, — написал Карасин.

Сенатор отметил, что, по-видимому, Стокгольму стало жить скучнее и поэтому было выражено желание взбодриться провокационными высказываниями о Балтике и вернуться к грубым выражениям в адрес России. Карасин предположил, что в отношении нового члена НАТО могут быть использованы куда более резкие формулировки.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что министр обороны Швеции Пол Йонсон, призвавший Европу переходить в «режим войны» для сохранения мира, ничего не знает о войне. По его словам, шведы не воевали больше двухсот лет, потому понятия не имеют, к чему готовиться и чего ждать.

Россия
Швеция
НАТО
Григорий Карасин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности перевода средств между своими счетами
Более 20 тысяч жителей региона России остались без света после атаки ВСУ
Аналитик объяснил, что скрывают сообщения Украины об остановке ТЭС
«Зарвался»: в Совфеде оценили слова премьера Швеции о Балтике
Российские средства ПВО отразили мощную атаку дронов ВСУ на регионы
Умер бывший ведущий Top Gear
Уход со сцены, молодая жена, юбилей: как живет юморист Евгений Петросян
Пособница Эпштейна оказалась рада новым тюремным условиям
Основательница Wildberries раскрыла, как вычислить долларового миллионера
Военэксперт оценил последствия ударов «Кинжалами» по Украине
В Тульской области разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме
«Вводят в заблуждение»: МИД Белоруссии о действиях Литвы на границе
В США предупредили об увеличении задержек авиарейсов из-за шатдауна
Россия обвинила Интерпол в политизации
Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку?
Измены, любовь к деньгам, алименты 14 тысяч рублей: как живет Алана Мамаева
Российская теннисистка заработала 42 млн рублей на итоговом турнире WTA
В Европе стали искать лазейки для обхода «топливных» санкций США
В Москве задержали известного дагестанского религиозного деятеля
Раскрыты планы на путешествия Трампа
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.