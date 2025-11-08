«Зарвался»: в Совфеде оценили слова премьера Швеции о Балтике

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон мечтает вернуться к «допетровским временам», заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале. Таким образом он оценил слова политика, что Балтийское море принадлежит Швеции и прибалтийским странам.

Шведский премьер явно зарвался и мечтает вернуть ситуацию к допетровским временам, — написал Карасин.

Сенатор отметил, что, по-видимому, Стокгольму стало жить скучнее и поэтому было выражено желание взбодриться провокационными высказываниями о Балтике и вернуться к грубым выражениям в адрес России. Карасин предположил, что в отношении нового члена НАТО могут быть использованы куда более резкие формулировки.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что министр обороны Швеции Пол Йонсон, призвавший Европу переходить в «режим войны» для сохранения мира, ничего не знает о войне. По его словам, шведы не воевали больше двухсот лет, потому понятия не имеют, к чему готовиться и чего ждать.