«Снежное нашествие» на Москву удивило синоптика масштабом и рекордами

В Москве и области из-за мощного «снежного нашествия», вызванного балканским циклоном, было обновлено несколько рекордов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ высота снежного покрова достигла 31 сантиметра. Это максимальный показатель с начала текущей зимы, а количество выпавших осадков составило 10 миллиметров. В районе Тушино сугробы выросли до 32 сантиметров, а на Балчуге — до 30 сантиметров.

В Подмосковье уже побиты суточные рекорды по осадкам. За ночь в Можайске выпало 13 миллиметров снега, а в Коломне — 14 миллиметров. Это превышает предыдущие рекорды 1986 года (12 мм) и 2012 года (11 мм) соответственно. Снежный покров в этих городах также значительно увеличился: в Можайске он вырос на 6 сантиметров и составил 27 сантиметров, а в Коломне прибавил 16 сантиметров, достигнув отметки в 41 сантиметр.

В Кашире высота снега достигла 34 сантиметров (прирост 9 см за сутки), в Павловском Посаде — 35 сантиметров (+12 см). Абсолютный максимум в регионе зафиксирован в Черустях, где сугробы поднялись почти до полуметра — 48 сантиметров, увеличившись за сутки на 20 сантиметров. Снегопады, по прогнозу Леуса, продолжатся в течение 9 января, так что окончательная высота снежного покрова сформированная этим циклоном, станет известна утром завтрашнего дня.

Ранее сообщалось, что 9 января в Москве начался настоящий «снежный армагеддон», вызванный балканским циклоном «Фрэнсис». За сутки в городе выпало до 65% от месячной нормы осадков. Из-за метели видимость на улицах значительно ухудшилась. В крупнейших аэропортах — Шереметьево, Внуково и Домодедово — она сократилась до 500-800 метров, что привело к массовым задержкам и отменам авиарейсов. Гидрометцентр России объявил в столице «оранжевый» уровень погодной опасности и призвал жителей соблюдать осторожность.