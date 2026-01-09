Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 12:10

«Снежное нашествие» на Москву удивило синоптика масштабом и рекордами

Синоптик Леус: обрушившийся на Москву снегопад побил несколько рекордов

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве и области из-за мощного «снежного нашествия», вызванного балканским циклоном, было обновлено несколько рекордов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, на базовой метеостанции Москвы на ВДНХ высота снежного покрова достигла 31 сантиметра. Это максимальный показатель с начала текущей зимы, а количество выпавших осадков составило 10 миллиметров. В районе Тушино сугробы выросли до 32 сантиметров, а на Балчуге — до 30 сантиметров.

В Подмосковье уже побиты суточные рекорды по осадкам. За ночь в Можайске выпало 13 миллиметров снега, а в Коломне — 14 миллиметров. Это превышает предыдущие рекорды 1986 года (12 мм) и 2012 года (11 мм) соответственно. Снежный покров в этих городах также значительно увеличился: в Можайске он вырос на 6 сантиметров и составил 27 сантиметров, а в Коломне прибавил 16 сантиметров, достигнув отметки в 41 сантиметр.

В Кашире высота снега достигла 34 сантиметров (прирост 9 см за сутки), в Павловском Посаде — 35 сантиметров (+12 см). Абсолютный максимум в регионе зафиксирован в Черустях, где сугробы поднялись почти до полуметра — 48 сантиметров, увеличившись за сутки на 20 сантиметров. Снегопады, по прогнозу Леуса, продолжатся в течение 9 января, так что окончательная высота снежного покрова сформированная этим циклоном, станет известна утром завтрашнего дня.

Ранее сообщалось, что 9 января в Москве начался настоящий «снежный армагеддон», вызванный балканским циклоном «Фрэнсис». За сутки в городе выпало до 65% от месячной нормы осадков. Из-за метели видимость на улицах значительно ухудшилась. В крупнейших аэропортах — Шереметьево, Внуково и Домодедово — она сократилась до 500-800 метров, что привело к массовым задержкам и отменам авиарейсов. Гидрометцентр России объявил в столице «оранжевый» уровень погодной опасности и призвал жителей соблюдать осторожность.

снегопады
Москва
рекорды
непогода
Михаил Леус
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Незадачливый вор-«некромант» оказался на скамье подсудимых
Анджелине Джоли понадобилась помощь детей из-за тяжб с Питтом
На Украине разоблачили аферу с поставкой оружия на гигантскую сумму
5 дней по 7 уроков или 6 дней по 5–6: что легче для психики подростка?
В московских аэропортах отменили десятки рейсов
США и Украина замерли в ожидании Путина после Парижа
Санкт-Петербург для детей: куда сходить бесплатно
«Снежное нашествие» на Москву удивило синоптика масштабом и рекордами
«Укол галоперидола»: Медведев жестко высказался о ночном ударе по Украине
Медведев назвал «не вполне адекватным» использование флага РФ «Маринерой»
Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
«Выстоим и в этот раз»: Медведев высказался о новых санкциях США
«Станет переломным»: раскрыто, какие «козыри» достанет армия РФ в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III отказался видеться с Гарри
«Тут все ясно»: Медведев объяснил логику Трампа по санкциям против России
Медведев раскрыл, чью судьбу может повторить Мадуро
Психолог рассказала, как побороть послепраздничную прокрастинацию
«Требуется смирительная рубашка»: Медведев о захвате танкера «Маринера»
В Сочи мальчик поиграл с петардой и чуть не лишился руки
Медведев предложил элитам США засунуть языки в «рахитичные задницы»
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.