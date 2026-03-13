Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 03:25

США разрешили продажу российской нефти

США сняли санкции с нефти из России, загруженной на суда до 12 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минфин США временно снял санкции с операций по продаже российской нефти, сообщило Управление по контролю за иностранными активами. Ограничения не будут применяться к сырью, загруженному на суда до 12 марта.

Генеральная лицензия распространяется даже на танкеры, внесенные в санкционные списки. Разрешение на проведение таких операций действует до 11 апреля.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что рост мировых цен на нефть неизбежно тянет за собой стоимость бензина и дизеля как в США, так и в Европе, однако для Вашингтона это оборачивается не только экономическими, но и серьезными политическими последствиями. Он указал на прямую корреляцию между цифрами на топливных табло и уровнем поддержки Трампа.

Прежде Крис Райт объявил, что американский лидер распорядился высвободить из стратегического резерва 172 млн баррелей. Как отмечала газета Politico, в Белом доме не ожидали такого развития событий: несмотря на почти рекордную добычу нефти в США, цены на бензин выросли на 60 центов за галлон менее чем за две недели.

