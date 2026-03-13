Экс-сенатора признали виновным в покушении на убийство Экс-сенатора Савельева признали виновным в покушении на убийство бизнесмена

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу бывшего сенатора Дмитрия Савельева, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. В ведомстве отметили, что мужчина обвиняется в покушении на убийство бизнесмена Сергея Ионова.

Как сказано в материале, по тому же делу был признан виновным еще один фигурант — Сергей Дюков. Савельев, как уточняется, был задержан 2 августа 2024 года после заседания Совета Федерации. Мотивом его действий, как подчеркивается, была личная неприязнь. Известно, что экс-сенатор отрицал свою вину.

Ранее выяснилось, что некоторые участники подготовки теракта против руководителя оборонного предприятия в Московской области признали вину на предварительном следствии. Всего правоохранители задержали восемь злоумышленников. Один из участников в ходе допроса выразил готовность показать место и машину, а также каким образом закладывал под нее СВУ. Кроме того, злоумышленники показали следствию, где именно собирали взрывчатку.

Тем временем главный исполнитель покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба признал вину в преступлении, уточнили в СК РФ. Правоохранители провели с ним необходимые следственные действия.