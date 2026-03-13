Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 03:33

Экс-сенатора признали виновным в покушении на убийство

Экс-сенатора Савельева признали виновным в покушении на убийство бизнесмена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу бывшего сенатора Дмитрия Савельева, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. В ведомстве отметили, что мужчина обвиняется в покушении на убийство бизнесмена Сергея Ионова.

Как сказано в материале, по тому же делу был признан виновным еще один фигурант — Сергей Дюков. Савельев, как уточняется, был задержан 2 августа 2024 года после заседания Совета Федерации. Мотивом его действий, как подчеркивается, была личная неприязнь. Известно, что экс-сенатор отрицал свою вину.

Ранее выяснилось, что некоторые участники подготовки теракта против руководителя оборонного предприятия в Московской области признали вину на предварительном следствии. Всего правоохранители задержали восемь злоумышленников. Один из участников в ходе допроса выразил готовность показать место и машину, а также каким образом закладывал под нее СВУ. Кроме того, злоумышленники показали следствию, где именно собирали взрывчатку.

Тем временем главный исполнитель покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба признал вину в преступлении, уточнили в СК РФ. Правоохранители провели с ним необходимые следственные действия.

убийства
покушения
сенаторы
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о ситуации с гриппом и ОРВИ в России
Два аэропорта России закрылись для самолетов
Звездный стилист Сухарев рассказал о главных трендах весны
Сборная Ирана сделала заявление о своем участии в ЧМ-2026
Зоопсихолог рассказала, как приучить к дому подобранного на улице кота
«Все, нам хана»: дрон ВСУ атаковал супружескую пару под Белгородом
Нутрициолог ответила, что превращает индейку в канцерогенную бомбу
Российский танкер дрейфует без экипажа у берегов Италии
«Делает ставку»: Захарова раскрыла скрытый интерес ЕС на Украине
SHOT сообщил, что ВСУ массированно атакуют Адыгею
Экс-сенатора признали виновным в покушении на убийство
США разрешили продажу российской нефти
Атака БПЛА угрожает Пензенской области
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
ВСУ атакуют «Турецкий поток»: ЕС ждет газовый коллапс — чем поможет Россия
После нападения на синагогу в США в больницу попали 30 полицейских
Арктике угрожает экологическая катастрофа из-за конфликта в Иране
В Севастополе силы ПВО сбили несколько вражеских БПЛА
Военный рассказал, сколько времени требуется ПВО для ликвидации БПЛА
Россиянам объяснили, как не наткнуться на мошенников с эскроу-счетами
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.