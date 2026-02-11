Исполнитель покушения на генерала Алексеева признал вину

Главный исполнитель покушения на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба признал вину в преступлении, сообщили в СК РФ. Правоохранители провели с ним необходимые следственные действия.

С его участием проведены следственные действия, направленные на установление его связи с пособниками и организаторами преступления, способов подготовки и совершения посягательства на жизнь потерпевшего. В ходе допроса Корба полностью признал вину, — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, 6 февраля Корба подкараулил генерала в его доме в Москве, трижды в него выстрелил и скрылся с места происшествия. Уже через несколько часов он покинул территорию России и вылетел в ОАЭ. Также было установлено, что преступник действовал в интересах Службы безопасности Украины.

Алексеев после нападения был госпитализирован в одну из московских больниц, где ему продолжают оказывать помощь медики. Через сутки силовики добились экстрадиции Корбы из ОАЭ в Россию. Кроме того, в Подмосковье были задержаны двое его пособников – Виктор Васин и его сын Павел Васин.