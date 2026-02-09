ФСБ выявила связь соучастника покушения на генерала Алексеева с ФБК ФСБ: соучастник покушения на генерала Алексеева Васин был сторонником ФБК

Соучастник покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин оказался сторонником Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической и ликвидирована по решению суда, деятельность запрещена), сообщает Центр общественных связей ФСБ. По версии спецслужбы, задержанный действовал по террористическим мотивам.

В. Васин является сторонником международного Фонда борьбы с коррупцией, <...> принимал участие в протестных акциях в Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», а также размещал в социальных сетях публикации против поправок в Конституцию РФ и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова, — говорится в сообщении.

Васин сыграл ключевую роль в организации покушения, арендовав для исполнителя преступления Любомира Корбы жилье и обеспечив его проездными билетами в общественном транспорте. В ФСБ пообещали, что все организаторы и соучастники будут найдены и наказаны. Расследование дела продолжается.

Ранее Васин на допросе в ФСБ признал свою причастность к подготовке покушения на Алексеева. Васин сообщил, что помогал Корбе, который прибыл в Москву по заданию украинских спецслужб, и раскаивается в своих действиях.