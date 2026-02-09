Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026

Пособник покушения на генерала Алексеева признал вину

Задержанный пособник украинского террориста раскаялся на допросе в ФСБ

Обстановка у дома генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Обстановка у дома генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Фото: NEWS.ru
Задержанный правоохранителями Виктор Васин на допросе в ФСБ признал свою причастность к подготовке покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, передает РИА Новости. Васин сообщил, что помогал своему знакомому Любомиру Корбе, который прибыл в Москву по заданию украинских спецслужб, и раскаивается в своих действиях.

Он (Корба. — NEWS.ru) обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья конспиративной квартиры и приобретения проездных документов в городе Москва. О чем я искренне раскаиваюсь, — добавил Васин.

По данным следствия, покушение произошло 6 февраля в жилом доме в Москве, после чего генерал был госпитализирован. Исполнитель преступления Любомир Корба был задержан в Дубае и передан российским властям, после чего суд санкционировал его арест. Был установлен второй соучастник покушения — это выехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая.

Помимо задержанного в Москве Виктора Васина, правоохранительные органы установили личность второго соучастника покушения — это Зинаида Серебрицкая, которая успела выехать на территорию Украины. Следственный комитет РФ утверждает, что Корба прибыл в столицу в конце декабря 2025 года с целью совершения теракта.

