СК раскрыл детали об исполнителе покушения на Алексеева

Исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева уроженец Тернопольской области Украинской ССР Любомир Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По данным источника, мужчина выполнял задание украинских спецслужб и намеревался устроить теракт.

Установлено, что Корба прибыл в Москву в конце декабря прошлого года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, через несколько часов после нападения исполнитель покинул территорию России и вылетел в ОАЭ. ФСБ РФ сообщила об экстрадиции исполнителя покушения на Алексеева. Его задержали в Дубае и передали российской стороне. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Ранее ФСБ России сообщила, что установлены пособники исполнителя покушения на Алексеева. Одним из фигурантов стал задержанный в Москве Виктор Васин, другим пособником — выехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая.