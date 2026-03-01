Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 19:16

Психически больной мужчина травил еду соседей спреем от насекомых

В США задержали психически больного мужчину, который распылял яд на еду соседей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В США мужчина с психическим расстройством распылял яд для насекомых в еду своих соседей, сообщает People. В итоге 42-летнего американца арестовали по подозрению в умышленном отравлении.

Инцидент произошел в доме, в котором проживали две семьи. Соседи-супруги несколько раз попадали в больницу с симптомами отравления. У одного из них заподозрили поражение печени, а после анализов медики предположили, что пациент отравился химикатами.

Семейная пара проверила камеры видеонаблюдения и выяснила, что мужчина в противогазе распылял неизвестное вещество на продукты и технику. Они обратились в полицию, и правоохранители прибыли в дом. Через два часа отравитель с диагностированным психическим расстройством сдался добровольно, добавили в издании.

Ранее в Екатеринбурге волонтер угодил в больницу после уборки отравы, которую догхантеры оставили для животных. Мужчина попал в реанимацию, его подключили к аппарату ИВЛ. У мужчины начались судороги, в больнице ему диагностировали серьезное повреждение легких, а также проблемы с печенью и почками.

