Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 20:41

Футбольная школа Мамаева в Дубае может оказаться под угрозой из-за кризиса

Мамаев заявил о возможной приостановке занятий в футбольной школе в Дубае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Деятельность футбольной академии в Дубае бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева может быть временно приостановлена из-за кризиса на Ближнем Востоке, пишет Sport24. В беседе с изданием сам спортсмен отметил, что власти настоятельно советуют оставаться дома.

Завтра будем проводить совещание с тренерским составом академии в Дубае и принимать решение по поводу работы в нынешней обстановке <...> Если ситуация не изменится, на какое-то время приостановим работу. Сейчас у всех в Эмиратах такие проблемы. Пока есть рекомендация от властей: все должны оставаться дома, — заявил бывший футболист.

Ранее сообщалось, что российские туристы в Дубае из-за ракетных ударов Ирана столкнулись с нехваткой укрытий. В городе нет традиционных бомбоубежищ, поэтому во время атак они ищут защиту на парковках торговых центров или в кладовках. Одна из туристок рассказала, что в отеле, где она находилась, в подвале был клуб с диджеем, а в кафе — полная посадка. В итоге их пустили на парковку. Другая туристка пережила атаку в кладовке со стиральной машиной. Некоторые туристы поднимаются на крыши небоскребов, чтобы заснять взрывы для соцсетей.

Павел Мамаев
Дубай
школы
футбол
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США и Израиль ударили по зданию полиции около Тегерана
«Друзья и братья»: Эрдоган обратился к иранцам после смерти Хаменеи
В Сети появились жесткие кадры из «растерзанной» больницы в Тегеране
Мужчина стал жертвой атаки дрона ВСУ в ДНР
В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
«Мученическая смерть»: КСИР подтвердил гибель министра обороны Ирана
Дроны ВСУ под Брянском атаковали машину для перевозки животных
Здание министерства разведки атаковали в Тегеране
США и Израиль атаковали больницу в Тегеране
Израиль ударил по штаб-квартире иранского телевидения
В США назвали тип самолетов для атак по Ирану и вес сброшенных бомб
Трамп заявил, что ВМС США потопили девять иранских кораблей
Шесть сотрудников ЦРУ погибли в результате удара Ирана по ОАЭ
Удары Ирана и Израиля: последние новости вечером 1 марта, что с россиянами
Поддержка Израиля, страх мыть туалеты в США, отец: как живет Мария Машкова
Названа причина смерти актера Зиновьева из «Интернов»
«Ни одной слезы»: Поддубный обвинил жену Трампа в черствости
МАГАТЭ организует специальное заседание по запросу России
«Слушай, Дональд»: полковник Баранец представил три сценария войны в Иране
Футбольная школа Мамаева в Дубае может оказаться под угрозой из-за кризиса
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.