Футбольная школа Мамаева в Дубае может оказаться под угрозой из-за кризиса Мамаев заявил о возможной приостановке занятий в футбольной школе в Дубае

Деятельность футбольной академии в Дубае бывшего полузащитника сборной России Павла Мамаева может быть временно приостановлена из-за кризиса на Ближнем Востоке, пишет Sport24. В беседе с изданием сам спортсмен отметил, что власти настоятельно советуют оставаться дома.

Завтра будем проводить совещание с тренерским составом академии в Дубае и принимать решение по поводу работы в нынешней обстановке <...> Если ситуация не изменится, на какое-то время приостановим работу. Сейчас у всех в Эмиратах такие проблемы. Пока есть рекомендация от властей: все должны оставаться дома, — заявил бывший футболист.

Ранее сообщалось, что российские туристы в Дубае из-за ракетных ударов Ирана столкнулись с нехваткой укрытий. В городе нет традиционных бомбоубежищ, поэтому во время атак они ищут защиту на парковках торговых центров или в кладовках. Одна из туристок рассказала, что в отеле, где она находилась, в подвале был клуб с диджеем, а в кафе — полная посадка. В итоге их пустили на парковку. Другая туристка пережила атаку в кладовке со стиральной машиной. Некоторые туристы поднимаются на крыши небоскребов, чтобы заснять взрывы для соцсетей.