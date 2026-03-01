Мужчина стал жертвой атаки дрона ВСУ в ДНР Пушилин: мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на машину в Ясиноватском МО

В результате атаки ударного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины пострадали жители Ясиноватского округа и Докучаевска, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Атака произошла на автодороге Донецк — Горловка. Под удар вражеского беспилотника попал легковой автомобиль. В результате погиб мужчина 1968 года рождения. Кроме того, ранения средней степени тяжести получили еще двое мирных жителей — 1985 и 1978 годов рождения. Им была оперативно оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь.

По предварительным данным, в результате обстрелов 1 марта также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В Ясиноватском округе пострадал легковой автомобиль, а в Докучаевске — три жилых домостроения.

Ранее стало известно, что дроны ВСУ совершили очередную массированную атаку на Брянскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в Климовском районе, на территории агропромышленного комплекса «Мираторг» в селе Бровничи, атакой дрона-камикадзе выведен из строя специализированный грузовой автомобиль для перевозки животных.