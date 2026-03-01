Зимняя Олимпиада — 2026
«Купол Донбасса» спас россиян от 171 террористической атаки Украины

Пушилин: «Купол Донбасса» предотвратил 171 атаку Украины за неделю

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Система «Купол Донбасса» защитила россиян от 171 террористической атаки Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, противник при помощи дронов пытается атаковать энергетическую структуру региона. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращена 171 террористическая атака со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 156 беспилотников, над Горловкой — 15, — отметил Пушилин.

Глава ДНР сообщил, что «Куполом Донбасса» управляют военные регионального управления ФСБ России. Они перехватили украинские дроны, после чего взрывотехники обезвредили БПЛА и уничтожили боевые заряды.

До этого командир 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Мобила сообщил о переходе батальона на усовершенствованные комплексы радиоэлектронной борьбы с радиусом действия в десятки километров. По его словам, с помощью них бойцы в короткие сроки определяют расстояние, направление и тип воздушной угрозы. Кроме того, комплексы позволяют перехватывать изображение с очков операторов FPV-дронов.

