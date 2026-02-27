Зимняя Олимпиада — 2026
Морпехи ВС РФ не дали ВСУ сменить караул и нейтрализовали «буханку»

Морпехи ВС РФ сорвали ротацию и уничтожили до 10 бойцов ВСУ в Донбассе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Артиллеристы морской пехоты сорвали ротацию подразделений ВСУ в Донбассе, рассказал РИА Новости наводчик артиллерийской установки ВС РФ с позывным Имам. В результате удара уничтожены до 10 украинских военных.

Нам поступила цель — шла ротация противника. Мы быстро сориентировали орудия, навелись и поразили эту цель. Подъехала группа эвакуации противника, чтобы забрать раненых. Мы также отработали по этой машине, там была «буханка». В результате от пяти до десяти человек противника было ликвидировано точно, — сказал Имам.

Расчет действовал в интересах группировки войск «Центр». По словам военнослужащего, цель была выявлена в момент смены личного состава, после чего артиллеристы оперативно приступили к выполнению огневой задачи на Красноармейском направлении.

Ранее военнослужащие группировки «Центр» уничтожили беспилотники украинских войск, оснащенные системой Starlink, сообщили NEWS.ru в Минобороны России. Операторы поразили ударные дроны самолетного типа и тяжелые коптеры противника, предназначенные для сброса боеприпасов и минирования местности.

