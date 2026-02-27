Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 февраля

Около полуночи Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ нанесли удар по Белгороду, предварительно, ракетами HIMARS. Как пишет SHOT, часть города осталась без электричества.

«Местные жители рассказали SHOT, что серия взрывов над Белгородом началась около 23:50. После этого жители центральной и северной части города заявили об отключении света в жилых домах. Всего было слышно около 10 взрывов над городом, а также мелькали вспышки в небе. ПВО работала по воздушным целям», — сказано в публикации.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры.

«Город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», — написал Гладков.

Мирная жительница пострадала при ударе ВСУ по городу Клинцам в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, девушку доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков.

«ВСУ нанесли удар по городу Клинцам. В результате варварской атаки, к сожалению, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Кроме того, системы противовоздушной обороны за три часа 26 февраля сбили 53 БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Включая 12 беспилотников, которые пытались атаковать Москву.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Воронеже силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к городу, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

«Дежурными силами ПВО на подлете к городу был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — сказано в сообщении.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тульской области ночью прогремела серия мощных взрывов. Как пишет канал, система ПВО отражает атаку украинских дронов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии канала, около пяти — семи взрывов слышали в южной части Тулы, а также в Косой Горе и Щекинском районе. По информации SHOT, очевидцы слышали характерные звуки и вспышки в небе.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за три часа сбили 60 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«27 БПЛА — над территорией Республики Крым, 17 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Курской области и три БПЛА — над территорией Брянской области», — сказано в заявлении ведомства.

