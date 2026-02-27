Зимняя Олимпиада — 2026
Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Воронежем

SHOT: мощные взрывы раздались над Воронежем

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Telegram-канал SHOT сообщает о серии мощных взрывов над Воронежем, предположительно, ПВО отражает воздушную атаку украинских БПЛА. Минобороны РФ не комментировало информацию.

По информации SHOT, всего в городе произошло от пяти до девяти взрывов, от которых «стекла дрожали», в небе наблюдались яркие вспышки.

Ранее в Брянской области в результате атаки ВСУ пострадал сотрудник регионального УМВД. Инцидент произошел в поселке городского типа Погар. Кроме того, губернатор региона Александр Богомаз заявил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал автомобиль на дороге Казинка — Леоновка в Валуйском округе. По информации главы региона, в результате пострадал мужчина, его срочно доставили в больницу.

Также силы противовоздушной обороны в ночь на 26 февраля сбили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. По данным Министерства обороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись пять регионов страны.

ВСУ
БПЛА
атаки
взрывы
