Появились кадры с места взрыва в баре в Казахстане

Появились кадры с места взрыва в баре в Казахстане

В департаменте по ЧС Акмолинской области опубликовали кадры с места взрыва газа в баре в Казахстане. На видеозаписи видно, что в заведении работают спасатели, виднеются пожарные расчеты.

В материале сказано, что здание пристроено к пятиэтажному жилому дому. Силы ДЧС прибыли на место в течение пяти минут, пожарные вывезли восемь газовых баллонов и эвакуировали более десяти человек.

Ранее взрыв газа и пожар произошли в баре в Щучинске Акмолинской области Казахстана. Пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям указала, что пострадали около 20 человек, погибли шесть. Возгорание удалось потушить.

До этого сообщалось, что в московском метро на станции «Битцевский парк» прогремел взрыв. По словам пассажиров, им пришлось пересаживаться на соседние линии. В пресс-службе Мосметро заявили о технической неисправности поезда, безопасности людей ничего не угрожает.

В Югорске также обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие запустило проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец автомобиля чудом не пострадал.