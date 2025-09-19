Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 10:36

На россиянина рухнул гараж из-за взрыва газа под автомобилем

В Югре на водителя рухнул гараж после взрыва газового оборудования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Инцидент произошел утром 18 сентября 2025 года. Следствие проводит проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В материале говорится, что владелец автомобиля чудом не пострадал — медики не обнаружили у него каких-либо телесных повреждений. Следователи осмотрели место происшествия и устанавливают точные причины произошедшего.

Ранее в Новосибирской области задержали 18-летнего молодого человека, который подозревается в поджоге вышки сотовой связи. Против него заведено уголовное дело по статье «Диверсия», максимальная санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

До этого в Сети появилась информация о том, что в подмосковном Наро-Фоминске подорвали автомобиль Subaru. По предварительным данным, в машине взорвалась взрывчатка, чья мощность в тротиловом эквиваленте может составлять около 300 граммов.

