17 сентября 2025 в 12:56

Стало известно о подрыве машины в Подмосковье

В подмосковном Наро-Фоминске подорвали автомобиль Subaru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Наро-Фоминске подорвали автомобиль Subaru, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, в машине взорвалась взрывчатка, чья мощность в тротиловом эквиваленте может составлять около 300 граммов.

Очевидцы сообщили каналу, что взорванная машина могла принадлежать мужчине, который связан с военным или другим силовым ведомством. По их словам, сам владелец машины не пострадал в результате взрыва.

Ранее двоих жителей Новосибирска заподозрили в совершении диверсии на железной дороге. Они подожгли релейный шкаф в Ленинском районе, пытаясь подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. Спустя два дня оба диверсанта были задержаны, суд заключил их под стражу до 8 ноября.

До этого в Краснодаре задержали несовершеннолетнего по подозрению в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры. Подросток действовал по заданию представителя украинских спецслужб, с которым вступил в контакт через Telegram. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Россия
Подмосковье
Наро-Фоминск
подрывы
машины
