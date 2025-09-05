Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 13:31

Подростка арестовали за теракт на железной дороге

СК: в Краснодаре задержали подростка за совершение теракта на железной дороге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Краснодаре задержан несовершеннолетний по подозрению в совершении террористического акта на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. По ходатайству следствия суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как установили правоохранительные органы, задержанный 2009 года рождения причастен к поджогам четырех релейных шкафов и трансформаторной подстанции Северо-Кавказской железной дороги. В СК добавили, что подросток действовал по заданию представителя украинских спецслужб, с которым вступил в контакт через Telegram.

По данным ведомства, в одной из групп мессенджера по поиску быстрого заработка задержанный получил предложение о сотрудничестве. За денежное вознаграждение молодой человек изготовил зажигательную смесь и совершил поджоги критически важных объектов транспортной инфраструктуры.

Петренко уточнила, что вербовка подростка произошла в августе 2025 года. После совершения преступных действий подозреваемый скрылся, однако его личность была оперативно установлена совместными усилиями УФСБ по Краснодарскому краю и транспортной полиции. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее в Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении подростка по обвинению в террористической деятельности. По данным следствия, 17-летний юноша занимался расклейкой пропагандистских материалов по указанию куратора.

Россия
Краснодарский край
подростки
теракты
