20 ноября 2025 в 21:38

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Тарталетки с крабовыми палочками, авокадо и творожным сыром — пошаговый рецепт лучшей новогодней закуски Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тарталетки с крабовыми палочками, авокадо и творожным сыром — это изысканная и легкая закуска, которая станет настоящей изюминкой вашего новогоднего стола.

Нежная текстура, свежий вкус и красивый внешний вид этих тарталеток порадуют ваших гостей. Рецепт простой и быстрый, а результат получается невероятно вкусным и праздничным.

Ингредиенты

Для тарталеток:

  • Готовые тарталетки — 15–20 шт.

Для начинки:

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Авокадо — 1 крупный плод
  • Творожный сыр— 150 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сок лимона — 1 столовая ложка
  • Зелень (укроп или петрушка) — пара веточек
  • Соль, перец — на свой вкус

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для украшения:
  • Икра (красная или черная) — 50 г
  • Листочки руколы или петрушки

Пошаговый рецепт

  1. Авокадо очистите, удалите косточку и порежьте мякоть кубиками. Сразу сбрызните соком лимона, чтобы оно не потемнело. Крабовые палочки порежьте мелко. Измельчите зелень, а также зубчик чеснока.
  2. В емкости соединяем крабовые палочки, авокадо, чеснок и зелень. Смешиваем все с творожным сыром, аккуратно перемешивая до однородности. Добавляем соль и перец. Если масса кажется густоватой, то можно добавить немного лимонного сока или оливкового масла.
  3. Выложите приготовленную начинку в тарталетки при помощи чайной ложки или кондитерского мешка. Разровняйте поверхность начинки, чтобы она выглядела аккуратно.
  4. На каждую тарталетку добавьте небольшую горку икры — это сделает закуску еще более праздничной. Украсьте листиком руколы или веточкой петрушки для свежести.
  5. Разложите тарталетки на красивой сервировочной тарелке. Для создания новогодней атмосферы добавьте декоративные элементы: веточки ели, серебристые бусины или маленькие свечи.

Тарталетки с крабовыми палочками, авокадо и творожным сыром — пошаговый рецепт лучшей новогодней закуски Тарталетки с крабовыми палочками, авокадо и творожным сыром — пошаговый рецепт лучшей новогодней закуски Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советы по приготовлению

  • Если хотите добавить больше свежести, положите на дно каждой тарталетки листик салата.
  • Для пикантности добавьте в начинку щепотку паприки или несколько капель соуса табаско.
  • Вместо икры можно использовать мелко нарезанный болгарский перец или гранатовые зерна.

Ранее мы поделились классическим рецептом засолки икры форели.

закуски
крабовые палочки
крабовыепалочки
новогоднийстол
Новый год
рецепт
рецепты
сыр
Александра Вкусова
А. Вкусова
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
