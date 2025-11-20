Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Тарталетки с крабовыми палочками, авокадо и творожным сыром — пошаговый рецепт лучшей новогодней закуски

Тарталетки с крабовыми палочками, авокадо и творожным сыром — это изысканная и легкая закуска, которая станет настоящей изюминкой вашего новогоднего стола.

Нежная текстура, свежий вкус и красивый внешний вид этих тарталеток порадуют ваших гостей. Рецепт простой и быстрый, а результат получается невероятно вкусным и праздничным.

Ингредиенты

Для тарталеток:

Готовые тарталетки — 15–20 шт.

Для начинки:

Крабовые палочки — 200 г

Авокадо — 1 крупный плод

Творожный сыр— 150 г

Чеснок — 1 зубчик

Сок лимона — 1 столовая ложка

Зелень (укроп или петрушка) — пара веточек

Соль, перец — на свой вкус

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для украшения:

Икра (красная или черная) — 50 г

Листочки руколы или петрушки

Пошаговый рецепт

Авокадо очистите, удалите косточку и порежьте мякоть кубиками. Сразу сбрызните соком лимона, чтобы оно не потемнело. Крабовые палочки порежьте мелко. Измельчите зелень, а также зубчик чеснока. В емкости соединяем крабовые палочки, авокадо, чеснок и зелень. Смешиваем все с творожным сыром, аккуратно перемешивая до однородности. Добавляем соль и перец. Если масса кажется густоватой, то можно добавить немного лимонного сока или оливкового масла. Выложите приготовленную начинку в тарталетки при помощи чайной ложки или кондитерского мешка. Разровняйте поверхность начинки, чтобы она выглядела аккуратно. На каждую тарталетку добавьте небольшую горку икры — это сделает закуску еще более праздничной. Украсьте листиком руколы или веточкой петрушки для свежести. Разложите тарталетки на красивой сервировочной тарелке. Для создания новогодней атмосферы добавьте декоративные элементы: веточки ели, серебристые бусины или маленькие свечи.

Тарталетки с крабовыми палочками, авокадо и творожным сыром — пошаговый рецепт лучшей новогодней закуски Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советы по приготовлению

Если хотите добавить больше свежести, положите на дно каждой тарталетки листик салата.

Для пикантности добавьте в начинку щепотку паприки или несколько капель соуса табаско.

Вместо икры можно использовать мелко нарезанный болгарский перец или гранатовые зерна.

