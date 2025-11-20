Тарталетки с крабовыми палочками, авокадо и творожным сыром — это изысканная и легкая закуска, которая станет настоящей изюминкой вашего новогоднего стола.
Нежная текстура, свежий вкус и красивый внешний вид этих тарталеток порадуют ваших гостей. Рецепт простой и быстрый, а результат получается невероятно вкусным и праздничным.
Ингредиенты
Для тарталеток:
- Готовые тарталетки — 15–20 шт.
Для начинки:
- Крабовые палочки — 200 г
- Авокадо — 1 крупный плод
- Творожный сыр— 150 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Сок лимона — 1 столовая ложка
- Зелень (укроп или петрушка) — пара веточек
- Соль, перец — на свой вкус
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Для украшения:
- Икра (красная или черная) — 50 г
- Листочки руколы или петрушки
Пошаговый рецепт
- Авокадо очистите, удалите косточку и порежьте мякоть кубиками. Сразу сбрызните соком лимона, чтобы оно не потемнело. Крабовые палочки порежьте мелко. Измельчите зелень, а также зубчик чеснока.
- В емкости соединяем крабовые палочки, авокадо, чеснок и зелень. Смешиваем все с творожным сыром, аккуратно перемешивая до однородности. Добавляем соль и перец. Если масса кажется густоватой, то можно добавить немного лимонного сока или оливкового масла.
- Выложите приготовленную начинку в тарталетки при помощи чайной ложки или кондитерского мешка. Разровняйте поверхность начинки, чтобы она выглядела аккуратно.
- На каждую тарталетку добавьте небольшую горку икры — это сделает закуску еще более праздничной. Украсьте листиком руколы или веточкой петрушки для свежести.
- Разложите тарталетки на красивой сервировочной тарелке. Для создания новогодней атмосферы добавьте декоративные элементы: веточки ели, серебристые бусины или маленькие свечи.
Тарталетки с крабовыми палочками, авокадо и творожным сыром — пошаговый рецепт лучшей новогодней закуски
Советы по приготовлению
- Если хотите добавить больше свежести, положите на дно каждой тарталетки листик салата.
- Для пикантности добавьте в начинку щепотку паприки или несколько капель соуса табаско.
- Вместо икры можно использовать мелко нарезанный болгарский перец или гранатовые зерна.
Ранее мы поделились классическим рецептом засолки икры форели.