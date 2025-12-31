Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 16:23

Стало известно о смерти актрисы Ольги Малющевой

Актриса Ольга Малющева скончалась на 53-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Армавире на 53-м году жизни скончалась актриса театра и кино Ольга Малющева, сообщили ее коллеги в Армавирском театре драмы и комедии. Она хорошо известна по таким спектаклям, как «Любовь и голуби», «Свадьба Кречинского», «Женитьба», «Вишневый сад», «Женщина мечты» и другим.

Светлая память о прекрасной актрисе и душевном человеке Ольге Геннадьевне Малющевой навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра, — сказано в некрологе.

По данным aif.ru, женщине стало плохо во время новогоднего спектакля 29 декабря. Коллеги вызвали скорую, но на следующий день стало известно, что она умерла. Дата и место похорон пока неизвестны.

Также стало известно о смерти Татьяны Шлоссберг, американской журналистки и внучки 35-го президента США Джона Кеннеди. Ей было 35 лет. 22 ноября в журнале The New Yorker было опубликовано эссе Шлоссберг, в котором она поделилась историей своей борьбы с лейкемией. По ее словам, врачи обнаружили болезнь вскоре после родов.

Ранее появилась информация, что церемония прощания с легендарным иллюзионистом народным артистом РСФСР Эмилем Кио пройдет 2 января в церемониальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.

