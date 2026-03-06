Зимняя Олимпиада — 2026
Российские мужчины полюбили совместный просмотр романтического кино

РИА Новости: 73% россиян считают совместный просмотр кино полезным для отношений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти половина мужчин (49%) предпочитают смотреть романтические фильмы вместе со своей второй половинкой, тогда как среди женщин такой формат выбирают только 12%, сообщает РИА Новости. Участники опросов считают, что такое времяпрепровождение положительно влияет на отношения.

По результатам опроса, романтическое кино сегодня — не только развлечение, но и важный инструмент эмоциональной близости в паре. 73% респондентов считают, что совместный просмотр любовных историй полезен для отношений, — отметили исследователи.

Полностью раздельный просмотр остается редким явлением — такой вариант выбрали только 3% участников исследования. При этом аналитики отмечают, что с возрастом гибкость в выборе формата увеличивается. В возрастной группе от 45 до 54 лет зафиксирована самая высокая доля смешанного просмотра — 55%. Исследователи считают, что это может свидетельствовать о большем уважении партнеров к личным предпочтениям друг друга в более зрелых отношениях.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что привычка проводить все время с партнером грозит созависимостью. Специалист подчеркнул, что важно обращать внимание, когда один из пары не может находиться без другого.

россияне
пары
отношения
фильмы
кино
