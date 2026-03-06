Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю

Российские силы ПВО ликвидировали за неделю 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 62 управляемые авиационные бомбы, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также было сбито 2 154 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Сбиты 62 управляемые авиационные бомбы, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 2 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что причастный к массированному удару по Белгороду комбриг ВСУ сбежал под Львов. По словам источника, ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре города в ночь с 26 на 27 февраля взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что расчет БПЛА Supercam S350 ивановских десантников вскрыл украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Высокая эффективность работы десантников РФ обеспечена надежной техникой.