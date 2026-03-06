Военэксперт ответил, откуда велась атака ВСУ на Севастополь

ВСУ могли организовать атаку на Севастополь с южной территории Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Таким образом, по его словам, для ответа ВС РФ следует сосредоточить свои удары по объектам украинской армии в регионах, находящихся в непосредственной близости от зоны спецоперации.

В ответ на удары по Севастополю российской армии надо целенаправленно брать несколько регионов, которые находятся вблизи зоны СВО. Кривой Рог, Днепр, Одесса, Харьков, Чернигов, Сумы — туда нужно прицельно отправлять 150–200 БПЛА для ударов по объектам ВСУ. Я допускаю, что атака на Севастополь велась с юга Украины. Несомненно, логистика от Измаила до Очакова и Николаева у ВСУ там сосредоточена, как и в Херсонской области, — высказался Дандыкин.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при атаке Вооруженных сил Украины на регион серьезно пострадал пятиэтажный дом. По его словам, беспилотник был сбит и рухнул неподалеку от здания. Пострадали девять человек.